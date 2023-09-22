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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 11:18

В Феодосии пьяный мужчина напал на полицейского: его посадили почти на два года

Напавший на полицейского крымчанин получил почти два года колонии
Алексей ЕЛАГИН
В Феодосии пьяный мужчина напал на полицейского: его посадили почти на два года

В Феодосии пьяный мужчина напал на полицейского: его посадили почти на два года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии 52-летнего жителя Крыма признали виновным в применении насилия в отношении правоохранителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 20 мая на улице Дружбы. Пьяный ранее судимый мужчина увидел на площадке многоквартирного дома полицейских. Будучи недовольным действиями силовиков, житель Феодосии подошел к одному из них и несколько раз толкнул. Дальше злоумышленник попытался скрыться в своей квартире и ударил полицейского.

– Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.