В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 323 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию 16.00 22 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 323 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 323 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Сообщалось, что время ожидания составляет около часа. При этом со стороны Кубани очередей перед мостом не было. В 15.00 перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 326 машин. В Краснодарском крае скоплений транспорта не было. В 14.00 со стороны Тамани стояли 87 авто, а со стороны Керчи – 99.

Напомним, по состоянию на 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 97 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

Напомним, Крымский мост перекрывали для автомобилей. Позднее движение транспорта было возобновлено.