В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 323 авто
Фото: Юлия МАРКИНА
По состоянию 16.00 22 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 323 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
– В очереди со стороны Керчи находится 323 транспортных средств, – говорится в сообщении.
Сообщалось, что время ожидания составляет около часа. При этом со стороны Кубани очередей перед мостом не было. В 15.00 перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 326 машин. В Краснодарском крае скоплений транспорта не было. В 14.00 со стороны Тамани стояли 87 авто, а со стороны Керчи – 99.
Напомним, по состоянию на 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 97 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.
Напомним, Крымский мост перекрывали для автомобилей. Позднее движение транспорта было возобновлено.