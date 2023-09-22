Выбило стекла в 10 домах: в Севастополе рассказали о последствиях ракетного удара Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе из-за ракетной атаки, которая произошла в пятницу, 22 сентября, выбило стекла в 10 домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города, – написал градоначальник.

Развожаев подчеркнул, что люди не пострадали. Губернатор поручил своему заму Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Подомовой обход в центре продолжается.

– Остекление окон уже ведется, – подчеркнул Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести.