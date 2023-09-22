В центре Севастополя отключили газ и электричество после ракетного удара

Власти просят временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание Фото: Иван МАКЕЕВ

В домах и учреждениях по центральному кольцу Севастополя после ракетной атаки на штаб Черноморского флота отключили газ и свет, также снижены параметры водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор обратился к жителям с просьбой ограничить потребление воды на время, пока идет тушение пожара.

– Как только пожар будет потушен – все будет включено, – подчеркнул Развожаев.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу ЧФ. По информации министерства обороны РФ, в ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет; один военнослужащий пропал без вести. Среди гражданских лиц пострадавших нет; ударной волной повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре.

Днем 22 сентября ракетной атаке со стороны киевского режима подверглась и Республика Крым. Так, под Бахчисараем после падения обломков сбитой ракеты загорелась трава.

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