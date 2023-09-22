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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:05

В центре Севастополя отключили газ и электричество после ракетного удара

Также снижены параметры водоснабжения
Дмитрий Коренев
Власти просят временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание

Власти просят временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание

Фото: Иван МАКЕЕВ

В домах и учреждениях по центральному кольцу Севастополя после ракетной атаки на штаб Черноморского флота отключили газ и свет, также снижены параметры водоснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор обратился к жителям с просьбой ограничить потребление воды на время, пока идет тушение пожара.

– Как только пожар будет потушен – все будет включено, – подчеркнул Развожаев.

Ранее губернатор сообщил о ракетном ударе по штабу ЧФ. По информации министерства обороны РФ, в ходе отражения ракетной атаки средствами ПВО сбито пять ракет; один военнослужащий пропал без вести. Среди гражданских лиц пострадавших нет; ударной волной повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре.

Днем 22 сентября ракетной атаке со стороны киевского режима подверглась и Республика Крым. Так, под Бахчисараем после падения обломков сбитой ракеты загорелась трава.

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