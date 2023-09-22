Будут убирать кусок сбитой ракеты: в центре Севастополя людей просят не выходить на улицу

Рядом с театром Луначарского в Севастополе людей просят не выходить из домов Фото: Ирина ГЕРЦ

Людей, живущих и работающих рядом с театром Луначарского в Севастополе, просят не выходить из домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром, – отметил градоначальник.

Развожаев призвал людей, живущих и работающих в этом районе, не выходить из домов. Губернатор также попросил горожан плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить. Далее при помощи машины оповещения объявят, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.