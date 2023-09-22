В Крыму водитель сбил велосипедиста и скрылся: пострадавший умер в больнице

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 22 сентября, в Сакском районе Крыма водитель насмерть сбил велосипедиста 1972 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 5.30. Неизвестный водитель ехал по автодороге Новоселовское – Саки в сторону райцентра. Из-за несоблюдения бокового интервала на 38-м километре машина сбила велосипедиста. Пострадавшего увезли в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.

Водитель скрылся с места аварии. В настоящее время его личность устанавливается.

– Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется, – говорится в сообщении.