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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:16

В Крыму водитель сбил велосипедиста и скрылся: пострадавший умер в больнице

В Сакском районе Крыма водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 22 сентября, в Сакском районе Крыма водитель насмерть сбил велосипедиста 1972 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 5.30. Неизвестный водитель ехал по автодороге Новоселовское – Саки в сторону райцентра. Из-за несоблюдения бокового интервала на 38-м километре машина сбила велосипедиста. Пострадавшего увезли в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.

Водитель скрылся с места аварии. В настоящее время его личность устанавливается.

– Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК