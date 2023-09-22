Повышенные меры безопасности: севастопольцев, живущих на проспекте Нахимова, увезут в кинотеатр

Жильцов домов по проспекту Нахимова в Севастополе увезут в кинотеатр Фото: "КП" Архив

В Севастополе приняли повышенные меры безопасности, жильцов домов по проспекту Нахимова в Севастополе увезут в кинотеатр «Победа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты, – написал градоначальник.

Всех людей, живущих на проспекте Нахимова, просят проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора. Они находятся на площадях Нахимова и Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру.

– Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут — все смогут вернуться домой, – подчеркнул Развожаев.

Ранее людей, живущих и работающих рядом с театром Луначарского в Севастополе, просили не выходить из домов. Сообщалось, что оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.