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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:56

Губернатор Севастополя призвал воздержаться от поездок на личном транспорте

Михаил Развожаев заявил о повышенных мерах безопасности в городе
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Дорога будет перекрыта по маршруту: ул. Ленина - Суворова - Красный спуск - Днепровский мост - Ревякина - Ялтинское кольцо.

Дорога будет перекрыта по маршруту: ул. Ленина - Суворова - Красный спуск - Днепровский мост - Ревякина - Ялтинское кольцо.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После ракетного удара в центре Севастополя оперативный штаб просит местных жителей временно воздержаться от движения на своем личном транспорте, пока не окончатся оперативные мероприятия. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Телеграм-канале, дорога будет перекрыта по маршруту: ул. Ленина - Суворова - Красный спуск - Днепровский мост - Ревякина - Ялтинское кольцо.

- Просьба к тем, кто стоит на улице Ленина, отойти от дороги и не мешать проведению работ по транспортировке части сбитой ракеты, - добавил он.

Развожаев также добавил, позже в официальных источниках будет опубликована информация о том, когда можно будет проехать на личном автотранспорте по этому маршруту.

Кроме того, власти Севастополя решили принять повышенные меры безопасности, жильцов домов по проспекту Нахимова в Севастополе увезут в кинотеатр «Победа».