В Севастополе начали транспортировать часть сбитой ракеты на полигон: там ее уничтожат

В Севастополе начали транспортировать часть сбитой ракеты на полигон Фото: Ирина ГЕРЦ

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе часть сбитой ракеты отвезут на полигон и уничтожат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– В центре у театра Луначарского начинаются работы по перемещению части сбитой ракеты на полигон для дальнейшего уничтожения, – написал градоначальник.

Губернатор попросил людей не находиться на улице во время проведения вышеупомянутых работ. Тем, кто стоит на улице Ленина, необходимо отойти от дороги и не мешать транспортировке. Развожаев призвал севастопольцев не выходить из домов. Губернатор попросил людей плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить.

– При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу, – заключил Развожаев.

Ранее людей, живущих и работающих рядом с театром Луначарского в Севастополе, просили не выходить из домов. Сообщалось, что оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Далее в Севастополе приняли повышенные меры безопасности. Сообщалось, что жильцов домов по проспекту Нахимова увезут в кинотеатр «Победа». Губернатор призвал горожан воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.