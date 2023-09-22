Развожаев опроверг сообщения об ударах по ТЭЦ и ТЭС

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Информация об ударах по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было, – подчеркнул глава Севастополя.

Развожаев пояснил, что украинские паблики вновь пытаются посеять панику среди жителей. Севастопольский губернатор посоветовал людям отписаться от каналов, выдающих дезинформацию и зарабатывают на этом новых подписчиков.

– Доверяйте информации только из официальных источников, – заключил Развожаев.

Ранее людей, живущих и работающих рядом с театром Луначарского в Севастополе, просили не выходить из домов. Сообщалось, что оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Далее в Севастополе приняли повышенные меры безопасности. Сообщалось, что жильцов домов по проспекту Нахимова увезут в кинотеатр «Победа». Губернатор призвал горожан воздержаться от поездок на личном транспорте. Часть ракеты увезут на полигон и там уничтожат.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.