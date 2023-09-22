Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 16:38

В Крыму нашли водителя, который насмерть сбил велосипедиста

В Сакском районе Крыма нашли насмерть сбившего велосипедиста водителя
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Сакском районе Крыма нашли водителя, который в пятницу, 22 сентября, насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщалось ранее, авария произошла в 5.30. Водитель ехал по автодороге Новоселовское – Саки в сторону райцентра. Из-за несоблюдения бокового интервала на 38-м километре машина сбила велосипедиста. Пострадавшего увезли в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.

Водитель скрылся с места происшествия. Однако полицейским удалось найти его. Автомобилистом оказался житель города Евпатории 1964 года рождения.