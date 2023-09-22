Можно вернуться домой: в Севастополе колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту

В Севастополе колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту Фото: Анастасия ЖУКОВА

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась по маршруту, – отметил глава Севастополя.

Губернатор подчеркнул, что люди, живущие на проспекте Нахимова, могут вернуться к себе домой. По его словам, машина оповещения проинформирует горожан о том, что можно выходить на улицу.

Ранее людей, живущих и работающих рядом с театром Луначарского в Севастополе, просили не выходить из домов. Сообщалось, что оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Далее в Севастополе приняли повышенные меры безопасности. Сообщалось, что жильцов домов по проспекту Нахимова увезут в кинотеатр «Победа». Губернатор призвал горожан воздержаться от поездок на личном транспорте. Сообщалось, что часть ракеты увезут на полигон и там уничтожат.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.