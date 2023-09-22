В Севастополе локализовали пожар в штабе Черноморского флота Фото: Елена Зябкина

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе локализовали пожар в штабе Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем, – отметил градоначальник.

Развожаев также рассказал, что в настоящее время ведется проливка участков здания. Кроме того, на месте происшествия разбирают поврежденные конструкции. Губернатор предупредил, что во время проведения этих работ могут вводиться ограничения движения транспорта от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева. Это нужно для того, чтобы обеспечить беспрепятственную дозаправку пожарных машин.

– Просьба воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте, – написал севастопольский губернатор.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Сообщалось также, что один военнослужащий пропал без вести. Позднее сообщалось, что из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах. Сообщалось, что фрагмент сбитой ракеты уничтожат.