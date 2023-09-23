Тишковец: в Крыму будет тепло до плюс 32 градусов

Бархатный сезон в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму воздух прогреется до рекордных плюс 32 градусов. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что в воскресенье, 24 сентября, столбик термометра преодолеет отметку в 30 градусов, что можно считать некой аномалией, ведь близится к завершению первый месяц осени.

- Для 24 сентября рекордные показатели – плюс 32,6 градуса, которые были зафиксированы в 2015 году, - отметил знаменитый синоптик.

Будни, которые придут на смену выходным, тоже обещают быть знойными и солнечными.

А вот к следующим субботе-воскресенью Крымский полуостров освежит дождик, да и столбик термометра отползет вниз на несколько градусов.

Пока же в Крыму благодатное бабье лето, которым нужно наслаждаться на полную катушку: загорать и купаться в море, просто гулять в скверах и парках.

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