Тишковец: в Крыму будет тепло до плюс 32 градусов

Бархатный сезон в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму воздух прогреется до рекордных плюс 32 градусов. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Синоптик в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что в воскресенье, 24 сентября, столбик термометра преодолеет отметку в 30 градусов, что можно считать некой аномалией, ведь близится к завершению первый месяц осени.
- Для 24 сентября рекордные показатели – плюс 32,6 градуса, которые были зафиксированы в 2015 году, - отметил знаменитый синоптик.
Будни, которые придут на смену выходным, тоже обещают быть знойными и солнечными.
А вот к следующим субботе-воскресенью Крымский полуостров освежит дождик, да и столбик термометра отползет вниз на несколько градусов.
Пока же в Крыму благодатное бабье лето, которым нужно наслаждаться на полную катушку: загорать и купаться в море, просто гулять в скверах и парках.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50