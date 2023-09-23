Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для путешествий с питомцами в сентябре

В Ялте комфортно отдыхать туристам, которые путешествуют с собаками. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Феодосия попали в рейтинг мест, где осенью комфортно отдыхать вместе с домашними любимчиками – собаками, кошками и прочей живностью.

Эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые выявили самые востребованные направления для брони жилья с питомцами в сентябре 2023, отметили, что «золото» у Сочи, на втором месте - Анапа, а на третьем – Питер.

Жаль, что в Крыму такая приветливость иногда вылазит боком другими отдыхающим – хозяева Шариков, выгуливают и купают своих питомцев на общественных пляжей, хотя это и запрещено.

Топ-10 самых популярных направлений для путешествий с питомцами в сентябре 2023 (средняя стоимость в рублях ночи в отеле):

Сочи, 3267;

Анапа, 2894;

Санкт-Петербург, 3515;

Геленджик, 3782;

Москва, 4594;

Ялта, 3309;

Краснодар, 2843;

Архипо-Осиповка, 3571;

Феодосия, 2567;

Джубга, 2884.

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