Погода на 24 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25 …+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +24…+26°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Судаке +25…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+29°, северо-восточный 2-6. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +22°.

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