«ЖКХ-Контроль РК»: использовать газовые баллоны в многоэтажках запрещено Фото: Иван МАКЕЕВ

Использование газовых баллонов с пропанов в многоквартирных жилых домах запрещено. Об этом в пресс-центре сообщил директор АНО «ЖКХ-Контроль РК» Анатолий Петров.

По его словам, газовое оборудование является очень опасным. «ЖКХ-Контроль» проводит разъяснительную работу о том, что размещать газовые баллоны в многоэтажках запрещено. Однако, как сообщил руководитель организации, такое оборудование в домах все равно находят.

– Был случай, когда в ходе проверки жилого дома в подвале был обнаружен 50 литровый баллон с пропаном, – цитирует Петрова агентство РИА Новости Крым.

Директор «ЖКХ Контроля» подчеркнул, что за такие нарушения управляющей компании грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.