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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 8:49

Ожидается ветер до 22 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в понедельник, 25 сентября.

– В Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что этот прогноз также будет актуальным во вторник, 26 сентября, в среду, 27 сентября, и в четверг, 28 сентября.