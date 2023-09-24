Ожидается ветер до 22 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на 25-28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в понедельник, 25 сентября.

– В Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что этот прогноз также будет актуальным во вторник, 26 сентября, в среду, 27 сентября, и в четверг, 28 сентября.