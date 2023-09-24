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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 12:29

В Севастополе загорелась сухая растительность: площадь пожара – 3500 квадратных метров

В Севастополе тушат пожар площадью 3500 квадратных метров
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе тушат пожар площадью 3500 квадратных метров

В Севастополе тушат пожар площадью 3500 квадратных метров

Фото: Елена Зябкина

В воскресенье, 24 сентября, в Севастополе загорелась сухая растительность, площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Инцидент произошел в Балаклавском районе. Неподалеку от улицы Сапунгорской загорелась сухая растительность. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Губернатор отметил, что ориентировочная площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. Развожаев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

– Ситуация находится на контроле экстренных служб, – заключил глава Севастополя.