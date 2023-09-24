В Севастополе загорелась сухая растительность: площадь пожара – 3500 квадратных метров

В Севастополе тушат пожар площадью 3500 квадратных метров Фото: Елена Зябкина

В воскресенье, 24 сентября, в Севастополе загорелась сухая растительность, площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Инцидент произошел в Балаклавском районе. Неподалеку от улицы Сапунгорской загорелась сухая растительность. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Губернатор отметил, что ориентировочная площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. Развожаев подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

– Ситуация находится на контроле экстренных служб, – заключил глава Севастополя.