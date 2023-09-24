Площадь увеличилась почти втрое: в Севастополе потушили крупный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В воскресенье, 24 сентября, в Севастополе потушили крупный пожар площадью один гектар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Балаклавском районе. Неподалеку от улицы Сапунгорской загорелась сухая растительность. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Отмечалось, что ориентировочная площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Позднее Развожаев сообщил, что пожар удалось потушить.

– Полная ликвидация последствий пожара, – написал губернатор.

Глава города добавил, что площадь возгорания составила один гектар.