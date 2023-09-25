Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 2:52

Погода на 25 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымский полуостров заглянул Сибирский антициклон 25 сентября
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
У берегов Евпатории Черное море прогрелось до 22 градусов.

У берегов Евпатории Черное море прогрелось до 22 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Погоду в Крыму формирует юго-западная периферия Сибирского антициклона, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 10-15 м/с., тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25 …+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +24…+26°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +25…+27°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Саках +26…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +24…+26°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Судаке +25…+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+30°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +26…+27°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +24…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+28°, северо-восточный 2-6. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…23 °, в Азовском до +21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50