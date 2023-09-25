В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 25 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 25 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, уничтожать опасные предметы будут специальные службы. С 11.00 до 13.00 такая работа будет проводиться в Старом Крыму. С 13.00 до 15.00 уничтожать взрывоопасные предметы будут в Октябрьском, а также в селе Вольное Джанкойского района.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.