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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:50

В Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба ЧФ

Для этого использовался контролируемый подрыв
Алексей ЕЛАГИН
В Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба ЧФ

В Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба ЧФ

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города – это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ, – отметил градоначальник.

По его словам, для сноса использовался контролируемый подрыв.

Напомним, 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.