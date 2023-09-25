Будет контролируемый подрыв: в Севастополе продолжают демонтировать конструкции здания ЧФ

Севастопольцев предупредили о контролируемом подрыве 25 сентября Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В понедельник, 25 сентября, в Севастополе произведут контролируемый подрыв, необходимый для демонтажа аварийных конструкций в здании Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11:25, – отметил градоначальник.

По его словам, работы будут продолжаться ориентировочно до двух часов дня.

Как сообщалось ранее, в Севастополе демонтируют аварийные конструкции здания штаба Черноморского флота России. Для сноса использовался контролируемый подрыв.

Напомним, 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.