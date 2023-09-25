Крымчанин жестоко избил мужчину: его посадили почти на 7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферопольском районе ранее судимого местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. У пьяного крымчанина возник конфликт с мужчиной. Последний упал на землю. После этого злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего в область грудной клетки.

– В результате нанесенных травм мужчине причинен тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил крымчанина к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. В прокуратуре добавили, что приговор не вступил в законную силу.