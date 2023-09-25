В Севастополе пьяный строитель зарезал человека в парке: обвиняемого арестовали

В Севастополе пьяный строитель познакомился с мужчиной и зарезал в его парке Фото: Иван ВИСЛОВ

В Севастополе 31-летнего строителя обвиняют в убийстве 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла ранним утром 20 сентября около торгового центра. В парке «Каменный цветок» обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место прибыли следователи. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что двое пьяных строителей познакомились в парке. Между ними завязался бытовой конфликт. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ранил оппонента в шею. В результате пострадавший скончался на месте.

– Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью, – отметили в СК.

В ведомстве добавили, что фигуранта заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.