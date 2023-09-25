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НовостиОбщество25 сентября 2023 11:56

За лето крымские поезда перевезли почти 1,4 млн человек

По Крымскому мосту проехали более 1 млн машин
Алексей ЕЛАГИН
Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

С 1 июня по 1 сентября поезда перевезли в Крым и обратно 1,377 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

– Поездами дальнего следования по направлениям в Крым и из Крыма проехало 1 377 105 пассажиров, – написал руководитель регионального Минтранса.

Глава ведомства также добавил, что по Крымскому мосту в обе стороны проехало около 1 млн автомобилей. Лукашенко поблагодарил сотрудников досмотровых служб. Министр подчеркнул, что эти люди добросовестно выполняли необходимые мероприятия безопасности. Чиновник также поблагодарил всех работников транспортной отрасли, работающих в сегодняшних непростых реалиях.