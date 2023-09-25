В Красноперекопске прокуратура требует демонтировать опасный скейт-парк Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красноперекопске прокуратура требует демонтировать опасный скейт-парк, расположенный в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Скейт-парк оборудовали в 2019 году в ходе благоустройства территорий в парке культуры и отдыха. Однако этот объект возвели с нарушением требований.

– Его дальнейшая эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья пользователей, – отметили в прокуратуре.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. Администрацию Красноперекопска хотят обязать демонтировать скейт-парк. Кроме того, было заявлено ходатайство о запрете эксплуатации этого объекта.

– Иск находится на рассмотрении, – говорится в сообщении.