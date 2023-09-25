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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:01

Индустриальный парк под Феодосией построили на 45%

Работы ведутся на участке площадью 122 гектара
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео «Крым 24»

Фото: кадр видео «Крым 24»

На сегодняшний день строительная готовность индустриального парка под Феодосией составляет около 45%. Об этом сообщает «Крым 24».

Строительство ведется на участке площадью 122 гектара. Объект создают с учетом требований по защите окружающей среды. Там построили отдельную инфраструктуру для подачи газа, воды и электричества. Для выполнения работ используются современные экологичные материалы. Гарантия на них – до 50 лет.

На стройплощадке трудятся около 100 человек и 30 единиц техники. Самые масштабные работы – армирование