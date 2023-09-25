В Симферополе 26 сентября отключат свет на 46 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
26 сентября в Симферополе отключат электричество на 46 улицах и нескольких переулках. В пресс-службе «Крымэнерго» объяснили, что из-за плановых ремонтных работ, с 8.00 до 17.00 произойдут перебои в электроснабжении отдельных районов столицы региона.
Где не будет света в Симферополе 26 сентября 2023:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3, 5;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2, 1-7 ;
переулок Парковый, 1-4;
улица Тамбовская, 34, 36, 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Ангарская, 36-38 , 1А, 39/22-59 ;
улица Генерала Захарова, 4, 12-22 , 1-15А ;
улица Жидкова, 74-76 , 65/5;
улица Коммунальная, 6, 1А,15;
улица Полигонная, 70-124 , 81-127 ;
улица Артиллерийская, 92-94А ;
улица Козлова, 120-164 , 71-99 ;
улица Красноармейская, 168;
переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ;
улица Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;
улица Запорожская/переулок Строителей, 10/2Б;
улица Строителей, 14/14;
переулок Строителей, 5-14;
улица Широкая, 2-4 , 3-11 ;
переулок Широкий, 2-14 , 1-19 ;
улица Москалева, 9/2;
улица Высотная, 92, 93-107 ;
улица Дарвина, 20-72 , 27-83 ;
улица Бархатовой, 92;
улица Арендная, 2-18 , 1-11 ;
улица Земляничная, 1-16;
улица Кирпичная, 1-10;
улица Посевная, 2-10 ;
улица Сосновая, 1-17;
улица Лунная, 1-17 ;
улица Зеленая, 1-6;
улица Третья, 10.
Кстати, на верхушку «Крымэнерго» завели уголовное дело. Такую информацию обнародовали в Комитете по противодействию коррупции.
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