Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 25 сентября, в Крыму уничтожили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в феодосийском пгт Приморский нашли минометную мину калибром 55 миллиметров. В селе Уварово Ленинского района обнаружили артиллерийский снаряд калибром 45 миллиметров. Еще два опасных предмета нашли в Бахчисарайском районе. Так, в селе Соколиное обнаружили минометную мину калибром 82 миллиметра, а в селе Некрасовка – артиллерийский снаряд калибром 45 миллиметров. Все эти находки отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 11 человек и четыре единицы техники.