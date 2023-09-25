В Ялте открылся отремонтированный после потопа детский сад

В Ялте после капитального ремонта открылся пострадавший в результате потопа детский сад. Фото: Янина Павленко/Телеграм

В Ялте после капитального ремонта открылся детский сад №3 «Катюша». Он рассчитан на 365 детей и является одним из самых больших в городе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Сделано очень много, даже то, что было не учтено проектом, - отметила Павленко.

По ее словам, в детском саду заменили системы отопления, водоснабжения, частично – электросети, а также окна, двери, сделали потолки и полы. Кроме того, отремонтирован фасад здания и входная группа. На территории детского сада укрепили подпорную стену, установили новые ворота, смонтировали детские площадки и освещение.

Работы проводились в рамках ликвидации последствий потопа 2021 года. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 129 миллионов рублей.

Пока шел ремонт, дети посещали другие детсады города.