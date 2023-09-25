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НовостиОбщество25 сентября 2023 16:17

Отделение нейрохирургии больницы имени Семашко отмечает 70-летие

За последние годы крымские нейрохирурги вышли на уровень федеральных центров страны
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Крымские нейрохирурги за последние годы освоили новые методы оперативных вмешательств.

Крымские нейрохирурги за последние годы освоили новые методы оперативных вмешательств.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отделение нейрохирургии республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко отмечает 70-летие со дня основания. Как отметил главный нейрохирург Минздрава РК Дмитрий Дедков, получать новое современное оборудование крымские нейрохирурги начали уже с 2015 года, менее чем через год после присоединения Крыма к России.

- За последние годы мы освоили и внедрили новые направления - это сосудистая нейрохирургия, функциональная нейрохирургия, нейрофизиологический мониторинг, удаление опухолей гипофиза и многое другое, - сказал Дедков, слова которого передает пресс-служба Минздрава.

В свою очередь, как отметил главный нейрохирург России Владимир Крылов, операции, которые сейчас делают специалисты в больнице имени Семашко, полностью соответствуют требованиям ведущих нейрохирургических федеральных центров.