Отделение нейрохирургии больницы имени Семашко отмечает 70-летие

Крымские нейрохирурги за последние годы освоили новые методы оперативных вмешательств. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отделение нейрохирургии республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко отмечает 70-летие со дня основания. Как отметил главный нейрохирург Минздрава РК Дмитрий Дедков, получать новое современное оборудование крымские нейрохирурги начали уже с 2015 года, менее чем через год после присоединения Крыма к России.

- За последние годы мы освоили и внедрили новые направления - это сосудистая нейрохирургия, функциональная нейрохирургия, нейрофизиологический мониторинг, удаление опухолей гипофиза и многое другое, - сказал Дедков, слова которого передает пресс-служба Минздрава.

В свою очередь, как отметил главный нейрохирург России Владимир Крылов, операции, которые сейчас делают специалисты в больнице имени Семашко, полностью соответствуют требованиям ведущих нейрохирургических федеральных центров.