Погода на 24 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
24 мая на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Тепло +22...+24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+20°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.
В Алуште +18°...+21°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +20°…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +19°...+22°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +19°… +21°, восточный ветер 2- 4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+22°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое +24°… +25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Бахчисарае +19°…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +15 …+19°, в Азовском +18°.