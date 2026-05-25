Сибирячка рассказала о своей работе официанткой в США

Фото: «Горсайт»

Студентка из Новосибирска Полина рассказала о своей работе официанткой в США. Об этом пишет «Горсайт».

Сибирячка ездила в США по программе Work and Travel для студентов летом 2025 года. Визу она получала в Монголии. Девушка жила в штате Массачусетс, на полуострове Кейп-Код.

«Мы снимали дом на шестерых русских девочек: жили у лендлордов», – рассказала Полина.

Кафе, в которое устроилась жительница Новосибирска, находилось в другом районе. До работы приходилось добираться на велосипеде. Дорога занимала 20 минут.

В американском кафе для завтраков работали два вида официантов: серверы и бассеры.

«Бассеры – это ребята, которые убирают столы. Я была сервером: моя цель – принять заказ и вынести его», – рассказала студентка.

Официальная ставка официанта – 3,75 долларов в час. Самая низкая ставка в Массачусетсе — 16 долларов в час. Однако для официантов сделали исключение из-за культуры чаевых. По словам Полины, в основном, чаевыми не обделяли.

«Многие продукты в США стоят дешевле, чем у нас, но некоторые сильно дороже. Например, яйца всегда от 6 долларов. Они отличаются от наших: всегда чистые, в ровных контейнерах. Я не знаю, почему так. Контейнер ягоды там, например, дешевле. Молочные продукты дороже, а сыры наоборот. Но зарабатывали мы достаточно, поэтому могли закрывать глаза на цены», — поделилась девушка.

Этим летом Полина планирует вернуться на Кейп-Код: встретиться со старыми друзьями, поселиться у знакомой семейной пары в уютном домике и отработать последнее лето в этом же ресторане, — кафе для завтраков в Западном Ярмуте работает последний год.