Стало известно, сколько топлива можно провезти через Крымский мост Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время через Крымский мост можно провезти до 100 литров топлива. Об этом пишет «Крымская газета».

Туристы и местные жители активно ищут способы привезти бензин с собой.

«При проезде по Крымскому мосту разрешен провоз до 100 литров жидкостей суммарно», – рассказали в Росавтодоре.

Помимо полного бака в машине, в багажник можно поставить канистры с бензином. При этом общий объем всех жидкостей (топливо, вода и другое) не должен превышать 100 литров. Уточняется, что такие правила действуют давно. Они никак не зависят от текущей ситуации с топливом в Крыму. При этом коммерческий ввоз топлива запрещен.