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НовостиЧто происходит1 июня 2026 8:33

Стало известно, сколько топлива можно провезти через Крымский мост

Через Крымский мост можно провезти до 100 литров топлива
Алексей ЕЛАГИН
Стало известно, сколько топлива можно провезти через Крымский мост

Стало известно, сколько топлива можно провезти через Крымский мост

Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время через Крымский мост можно провезти до 100 литров топлива. Об этом пишет «Крымская газета».

Туристы и местные жители активно ищут способы привезти бензин с собой.

«При проезде по Крымскому мосту разрешен провоз до 100 литров жидкостей суммарно», – рассказали в Росавтодоре.

Помимо полного бака в машине, в багажник можно поставить канистры с бензином. При этом общий объем всех жидкостей (топливо, вода и другое) не должен превышать 100 литров. Уточняется, что такие правила действуют давно. Они никак не зависят от текущей ситуации с топливом в Крыму. При этом коммерческий ввоз топлива запрещен.