Хуснуллин и Аксенов обсудили решение проблем с топливом в Крыму

Фото: пресс-служба главы Крыма

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили решение проблем с топливом в республике. Об этом руководитель региона сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Хуснуллин и Аксенов говорили о развитии Крыма в рамках выполнения соответствующей госпрограммы. Глава республики рассказал, что по основным показателям сохраняется положительная динамика. Однако, по его словам, по некоторым направлениям необходимо ускорить темп. В частности, речь идет о строительстве жилья и очистных сооружений, а также о реализации нацпроектов и модернизации общественного транспорта.

«Из приоритетных направлений работы на ближайший период отдельное внимание уделили решению задач по бесперебойному обеспечению Крыма топливом», – сообщил Аксенов.