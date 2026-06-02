Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 10:26

Хуснуллин и Аксенов обсудили решение проблем с топливом в Крыму

Они также говорили о развитии региона
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили решение проблем с топливом в республике. Об этом руководитель региона сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Хуснуллин и Аксенов говорили о развитии Крыма в рамках выполнения соответствующей госпрограммы. Глава республики рассказал, что по основным показателям сохраняется положительная динамика. Однако, по его словам, по некоторым направлениям необходимо ускорить темп. В частности, речь идет о строительстве жилья и очистных сооружений, а также о реализации нацпроектов и модернизации общественного транспорта.

«Из приоритетных направлений работы на ближайший период отдельное внимание уделили решению задач по бесперебойному обеспечению Крыма топливом», – сообщил Аксенов.