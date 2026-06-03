Следователи завели дело о теракте после атаки ВСУ на автобус Москва – Симферополь

Фото: кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту атаки на автобус Москва – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла ранним утром в Енакиево. Украинский дрон атаковал автобус. По предварительным данным, в результате случившегося погибли семь человек. Все эти люди – гражданские лица. Кроме того, в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек. Они получили ранения различной степени тяжести. 10 пострадавших, среди них ребенок, находятся в больнице. Еще один человек получил помощь амбулаторно.

СК завел уголовное дело по факту атаки на автобус Москва – Симферополь

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства преступления. Кроме того, следователи устанавливают лиц, причастных к теракту.