Банковская сфера поможет развитию промышленной роботизации в России

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Банковская сфера примет участие в программе льготного кредитования промышленной роботизации. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Программа, разработанная Минпромторгом России, предусматривает выдачу кредитов по льготным ставкам, работающих в Донбассе и Новороссии и других субъектах страны. Средства разрешается направлять на приобретение промышленной робототехники, автоматизированных производственных линий и складских систем.

Цель программы - стимулировать автоматизацию производств, что способствует росту производительности труда, укреплению технологической независимости и конкурентоспособности экономики. Новые условия сделают ее более доступной для предприятий обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей.

«Для многих отраслей автоматизация сегодня становится необходимым условием повышения производительности и решения проблемы дефицита кадров. Мы видим высокий спрос бизнеса на финансирование проектов промышленной роботизации», - отметил заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

Льготные ставки и длинные сроки, по его словам, сделают такие проекты более доступными для бизнеса и ускорят технологическую модернизацию российских предприятий.