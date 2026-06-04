Погода на 4 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Тепло 23...25°
В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°...+21°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +17°...+22 °, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +18°…+21°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Керчи +19°...+22°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18°… +20°, южный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+22°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Джанкое +19°… +26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +18°…+24°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°.