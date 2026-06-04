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НовостиОбщество4 июня 2026 2:50

Погода на 4 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму лето

В Крыму лето

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Тепло 23...25°

В Ялте, как сообщает yandex, днем +18°...+21°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +17°...+22 °, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +18°…+21°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +19°...+22°, южный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18°… +20°, южный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +19°…+22°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое +19°… +26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +18°…+24°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°.