Поезд из Евпатории в Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменили

Пассажиров этого поезда доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запланированный на 4 июня рейс поезда «Таврия» №180, следующего по маршруту Евпатория – Санкт-Петербург, отменен. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Пассажиров поезда доставят из Евпатории в Симферополь на автобусах, где они смогут пересесть на поезд №068 до Москвы. Отправление запланировано на 19:50. Автобусы будут ждать пассажиров на привокзальной площади в Евпатории. Отправление ожидается в 17:00.

Также пассажиры могут самостоятельно приехать на вокзал Симферополя, чтобы сесть на поезд №68, следующий из Симферополя в Москву. Для посадки нужно предъявить билеты на поезд №180.

«Для пассажиров, которые следуют до Санкт-Петербурга, на станции Придача (Воронеж-Южный) будет организована пересадка на другой поезд. Вы можете вернуть проездные документы без взимания сборов», — сообщает пресс-служба компании-перевозчика.