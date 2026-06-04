В Крыму 210 студентов прошли подготовку в кадровом резерве операторов БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 210 студентов из 19 колледжей прошли подготовку в кадровом резерве операторов БПЛА. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил исполнительный директор проекта «Интеллект – Крымской лиги дронов» Игорь Бойко.

Работа со студентами началась в декабре прошлого года. За три недели организаторы посетили 29 образовательных учреждений. Они провели 33 профориентационные лекции. Их прослушали в общей сложности около 2 тысяч человек.

«По итогам проекта подготовку прошли 210 человек. Среди выпускников – представители 19 колледжей Крыма», — сказал Бойко.

Подготовка велась в Ялте, Евпатории, Керчи, Прибрежном и Симферополе. Всем восьми командам, принявшим участие в обучении, передали пульты управления для дальнейших занятий.