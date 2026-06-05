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НовостиОбщество5 июня 2026 2:43

Погода на 5 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
В Крым пришло настоящее лето

В Крым пришло настоящее лето

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

5 июня на полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +20°...+23 °, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +21°…+23°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +20°...+24°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +20°… +22°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +21°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +24°… +27°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+25°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +14 …+17 °, в Азовском +20°.