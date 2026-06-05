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НовостиЧто происходит5 июня 2026 5:24

В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбиты три беспилотника над морем

Развожаев: в Севастополе сбили три беспилотника над Черным морем 5 июня
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев: в Севастополе сбили три беспилотника над Черным морем 5 июня

Развожаев: в Севастополе сбили три беспилотника над Черным морем 5 июня

Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 5 июня, в Севастополе сбили три беспилотника над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось 7.56.

Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В городе-герое работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега», – сообщил Развожаев.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Глава города-героя призвал соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах.