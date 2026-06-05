Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 5 июня Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе третий раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось 7.56. Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. В городе-герое работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Над морем сбили три беспилотника.

В 8.38 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.