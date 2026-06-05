Сбер: средний чек потребительского кредита на юге России за год вырос на 75%

Фото: пресс-служба Сбера

Лидерами по объёму выданных банком займов стали Краснодарский край (26 млрд рублей), Ростовская область (17 млрд рублей), Ставропольский край (11 млрд рублей), Республика Крым и Севастополь (3 млрд рублей). По числу оформленных потребительских займов в ТОП-5Краснодарский край (233 тыс сделок), Ростовская область (162 тыс), Ставропольский край (почти 108 тыс), Республики Карачаево-Черкесия (19,5 тыс) и Адыгея (19 тыс).

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Жители юга России - одни из самых часто использующих потребительское кредитование в стране. Спрос на него уверенно растёт вслед за поэтапным снижением ключевой ставки ЦБ и в связи с рядом сезонных факторов. Так, в преддверии летнего сезона южане всегда чаще покупают и обустраивают недвижимость, делают ремонт или планируют долгие семейные путешествия.

За первые четыре месяца мы уже помогли почти 610 тысячам семей получить кредит на исполнение своей мечты на сумму более 67 млрд рублей. Драйверами роста спроса в этом сегменте остаются регионы ЮФО. Здесь получили 73% (49 млрд рублей) от общего объёма кредитования и 74% (451 тыс) от всех сделок Юго-Западного банка. Причём, более 90% займов наши клиенты оформили и получили онлайн.

Отмечу, что в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2025 года за январь-апрель средний чек на потребительские кредиты у южан вырос на 75% и уже превысил 110 тысяч рублей. Среди самых частых причин для их получения наши клиенты в 2026 году называют крупные траты на семейный отдых и оздоровление, ремонт в загородном доме или квартире, покупку авто, крупной бытовой техники, мебели и электроники для обустройства дома или организации более комфортной работы, учёбы. И всё чаще ими пользуются наши зарплатные клиенты.