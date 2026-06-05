В Алуште машинист экскаватора насмерть сбил дорожного рабочего: его будут судить

Насмерть сбивший дорожного рабочего машинист экскаватора пойдет под суд в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште машиниста экскаватора обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 20 декабря 2025 года в селе Изобильное. 24-летний машинист управлял экскаватором на стройке. Спецтехника ехала задним ходом. Однако машинист не убедился в безопасности маневра. Из-за этого экскаватор сбил дорожного рабочего.

«В результате неосторожных действий мужчина получил многочисленные травмы, которых скончался в медучреждении», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.