Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 8:15

УК в Перми незаконно брала с жильцов деньги за вывоз снега

Жителям Мотовилихинского района Перми вернут 1,2 млн рублей за незаконные начисления на уборку снега
Ирина ГЕРЦ
Жителям Мотовилихинского района Перми вернут 1,2 млн рублей за коммунальные услуги

Жителям Мотовилихинского района Перми вернут 1,2 млн рублей за коммунальные услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила жалобы граждан на незаконные начисления в квитанциях за коммунальные услуги. Выяснилось, что управляющая компания в зимний период 2025–2026 годов включала в платежки дополнительную плату за уборку и вывоз снега с придомовых территорий, хотя собственники жилья не принимали таких решений на общих собраниях, сообщает пермское издание Business Class.

Руководителю УК внесено представление. В итоге жильцам пересчитали платежи на общую сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, в отношении виновных возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами).

Материалы направлены мировому судье, сообщили в краевой прокуратуре. Нарушителям грозят административные штрафы.