УК в Перми незаконно брала с жильцов деньги за вывоз снега

Жителям Мотовилихинского района Перми вернут 1,2 млн рублей за коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила жалобы граждан на незаконные начисления в квитанциях за коммунальные услуги. Выяснилось, что управляющая компания в зимний период 2025–2026 годов включала в платежки дополнительную плату за уборку и вывоз снега с придомовых территорий, хотя собственники жилья не принимали таких решений на общих собраниях, сообщает пермское издание Business Class.

Руководителю УК внесено представление. В итоге жильцам пересчитали платежи на общую сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, в отношении виновных возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами).

Материалы направлены мировому судье, сообщили в краевой прокуратуре. Нарушителям грозят административные штрафы.