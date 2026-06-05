На Новосибирском водохранилище спасли сапбордиста, которого унесло течением

На Новосибирском водохранилище спасли мужчину, который во второй раз в жизни встал на сапборд и упал в воду Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МКУ «Аварийно-спасательная служба» сообщили о происшествии на Новосибирском водохранилище. Супруга мужчины обратилась за помощью к спасателям МАСС: ее мужа унесло течением.

Женщина сильно волновалась и смогла лишь примерно указать место - Бердская коса. Спасатели оперативно начали поиски. С помощью очевидцев они уточнили район, где сапбордиста видели в последний раз. Мужчину обнаружили в 400 метрах от берега, недалеко от станции «Береговой». Он был без спасательного жилета и гидрокостюма, передают наши коллеги из издания «Горсайт».

Выяснилось, что в тот день он во второй раз в жизни встал на сапборд. Он потерял весло, упал в воду и сильно переохладился. Спасатели МАСС доставили пострадавшего на берег и передали медикам.

Спасатели напоминают: всегда надевайте спасательный жилет при выходе на воду, учитывайте погодные условия и не сплавляйтесь в одиночку.