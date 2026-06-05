Развожаев: в Севастополе не будет свободной продажи бензина 5 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Севастополе снова не будет свободной продажи бензина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня, как и накануне, свободной продажи бензина на заправках «ТЭС» и «АТАН» не будет», – написал глава Севастополя.

По талонам, купленным ранее, можно приобрести не больше 20 литров топлива в одни руки. В городе-герое приняли меры для того, чтобы пресечь злоупотребления. На каждой АЗС дежурят должностные лица. Они должны фиксировать номера машин физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам.

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город. Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС «ТЭС» или «АТАН», то занимать очередь не нужно», – рассказал Развожаев.

Как пояснил севастопольский губернатор, на заправки будут завозить топливо для экстренных и аварийных служб.

«Свободной продажи не будет», – подчеркнул глава города-героя.

Он напомнил, что во время воздушной тревоги АЗС не работают. Губернатор признал людей не находиться возле заправок, поскольку это опасно.